Intervenciones de siete artistas en el Canal d’Urgell

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Siete artistas de Ponent participarán en el proyecto REG. Inundacions artístiques al Canal d’Urgell, con intervenciones visuales durante este mes de mayo y en junio en cinco puntos emblemáticos de la red de riego de esta infraestructura hidráulica leridana. Estas cinco actuaciones, abiertas al público, se grabarán en una pieza audiovisual que se presentará el 25 de septiembre en el Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida. El Aula Magna del IEI acogió ayer la presentación de esta singular propuesta, comisariada por Pau Minguet (director de la Fundació Viladot-Lo Pardal de Agramunt), y que contará con la participación de los artistas Paula Artés, Jaume Farreny, Olga Olivera-Tabeni, Marta Bisbal Torres, Antoni Abad, Miquel Ardèvol y Èric de Gispert. En el acto también intervinieron la directora de la Fundació Canals d’Urgell, Maribel Pedrol, y el director del IEI, Andreu Vàzquez. Este destacó que “el proyecto REG pone de relieve un elemento fundamental para nuestras tierras como es el agua, a través de un instrumento transformador y vertebrador como es el Canal d’Urgell”. Por su parte, Pedrol afirmó que “apoyamos un proyecto que promueve la cultura en el territorio y lo hace vinculándola a nuestra insfraestructura, los Canals d’Urgell”, una red de la que este 2025 se celebran los 60 años de su concesión a la comunidad de regantes.

Las intervenciones arrancarán el domingo 18 de mayo (12.30 h) en la primera Casa de Comportes, en Ponts (punto de encuentro: ermita de Sant Isidre), con una propuesta fotográfica a cargo de Paula Artés. Las siguientes acciones tendrán lugar el 25 de mayo en el Salt de la 2ª Màquina (Juneda), con Jaume Farreny; el 7 de junio en Els Patamolls, en Montoliu de Lleida, con Olga Olivera-Tabeni; el 21 en la Casa Canal en Mollerussa, con Marta Bisbal Torres; y el 28 en el Pont de Ferro de Agramunt, con Antoni Abad.