Segunda edición del festival ‘TerSon’, para promocionar la Hèsta d’Aran el 17 de junio

La síndica de Aran, Maria Vergés, presentó el jueves el cartel oficial de la segunda edición del festival TerSon, eth son de la tèrra, que forma parte del programa de la Hèsta de Aran de este año, del 11 al 17 de junio, en reconocimiento a la cultura, la lengua y la música propias de la Val d’Aran, y que tiene como objetivo dignificar y acercar esta fecha tan importante a la ciudadanía. A través de un amplio calendario de actividades culturales, musicales e institucionales, el TerSon quiere mostrar, una vez más, la vitalidad de la sociedad aranesa y recordar la importancia del 17 de junio. Asimismo, se prevén actividades y actuaciones para todo tipo de público con el fin de acercar la cultura y la música a la sociedad aranesa. Entre las actividades destacadas, una cantata de las escuelas de Aran y La Clika en aranés; conciertos con grupos como Sarabat, Rambalh y Arredalh; un Tributo a Pau Donés a cargo de Jarabe de Palo; la cita gastronómica GustAran, el 14 de junio con restaurantes de la Val; y la final en directo del nuevo concurso Aranvision de canciones en aranés.