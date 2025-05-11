Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Col·lectiu Cultural Cappont de Lleida protestó este sábado con sus gegants en la plaza Blas Infante, aprovechando las Festes de Maig, para reclamar a la Paeria que no deje de pagar el alquiler del local en el que están ubicados. Los gegants lucían carteles con lemas como “no volem anar a sota el pont”. La vicepresidenta, Mireia Biosca, afirmó que en junio el consistorio dejará de pagar el alquiler y solicita que les dé una ayuda para poder seguir abonándolo