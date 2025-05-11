SEGRE
Risc extrem d'incendi en una vintena de municipis lleidatans. Accés restringit al Montsec d'Ares i al Mont-roig

Protesta del Col·lectiu Cultural Cappont per no perdre el seu local

El Col·lectiu Cultural Cappont de Lleida protestó este sábado con sus gegants en la plaza Blas Infante, aprovechando las Festes de Maig, para reclamar a la Paeria que no deje de pagar el alquiler del local en el que están ubicados. Los gegants lucían carteles con lemas como “no volem anar a sota el pont”. La vicepresidenta, Mireia Biosca, afirmó que en junio el consistorio dejará de pagar el alquiler y solicita que les dé una ayuda para poder seguir abonándolo

