Un árbol para Àlex Susanna

El escritor, poeta, profesor, editor, gestor y promotor cultural barcelonés Àlex Susanna, fallecido en julio del año pasado a los 66 años, ya tiene su árbol en el Hort Poètic de Bellvís, esta singular iniciativa ‘literario-ecológica’ impulsada en esta localidad del Pla d’Urgell por Nati Moncasí y Jaume Suau. El huerto que ambos cultivan en Bellvís acogió ayer la novena edición de una cita ya consolidada, como destacó Suau, poeta y profesor de Mollerussa y presidente del Centre de Recerques del Pla d’Urgell-Mascançà. El terreno no solo cuenta ya con casi 25 árboles ‘dedicados’ sino que el encuentro reunió ayer a unas 130 personas, “lo que no está nada mal para un acto literario de poesía”. Familiares de Àlex Susanna recitaron textos del desaparecido escritor antes de plantar el árbol elegido, un ejemplar de espino, debajo del cual se depositó en una cajita un escrito poético en su memoria redactado para la ocasión por el escritor Josep Vallverdú. A sus cerca de 102 años, este fue el gran ausente de la cita literaria, que este año contaba también con un cartel ilustrado por el autor del Rovelló. En esta iniciativa poética en medio de la naturaleza no faltaron poetas como Xavier Macià, Anton Not, Francesc Pané, Jaume Pont, Carme Romia o Josep Maria Sala-Valldaura, entre otros, además de la alcaldesa, Sílvia Escalé; el presidente de la Diputación y concejal de Cultura de la localidad, Joan Talarn, y representantes del consell comarcal del Pla d’Urgell.

Suau recordó con satisfacción que en las ochos ediciones anteriores, “el Hort Poètic acogió la lectura de más de 170 poemas y ya se han plantado casi 25 especies diferentes de árboles”.