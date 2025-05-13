Denuncian a Ticketmaster por el "cobro irregular y abusivo" en las entradas de Bad Bunny en Barcelona y Madrid

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a la plataforma Ticketmaster ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionado del Ministerio de Consumo por el "cobro irregular y abusivo" en las entradas de los conciertos de Bad Bunny en Barcelona y Madrid. Según ha detallado este martes en un comunicado, la compañía añade "hasta tres conceptos diferentes" que acaban triplicando el coste inicial.

De esta manera, la asociación señala que la compra de una entrada a un precio de 79,50 euros, un usuario acaba pagando 269. La OCU precisa que 3,30 euros son en concepto de donación, 36,50 por gastos de gestión y 150 por cargo VIP adicional. Considera que se tratan de gastos que "no son transparentes" ni "reembolsables".

La OCU explica que estos precios "no son iguales" para todo el mundo, ya que son "dinámicos", porque varían "en función del mercado". La entidad de consumidores critica que "nadie aclare qué factores influyen exactamente en el precio final, cuando y cómo". Por eso, insta a Consumo que impulse una normativa a que "evite abusos" en la aplicación de estos importes flexibles.