¿Quién fue Sant Anastasi, patrón de Lleida?

Sant Anastasi, patrón de Lleida desde 1627 y copatrón de Badalona desde 1672, representa una figura importante dentro de la tradición religiosa catalana. Según la hagiografía tradicional, nació en Lleida en el siglo III, concretamente hacia el año 263, en una familia pagana, y murió mártir en Badalona el 11 de mayo de 305 durante la persecución del emperador Diocleciano.

La tradición explica que Anastasi formó parte de la guardia pretoriana del emperador Diocleciano, llegando a ostentar el rango de centurión. Durante su servicio en Tarragona, se convirtió al cristianismo y empezó a difundir esta fe entre sus compañeros. Según las crónicas, consiguió convertir entre 63 y 73 soldados más. Después de ser delatado, todos serían encarcelados y conducidos en Badalona, donde fueron ejecutados al negarse a renunciar a su fe.

Una figura rodeada de controversia histórica

A pesar de la devoción popular, la historicidad de Sant Anastasi ha sido cuestionada por varios historiadores, que consideran probable que se trate de un santo inventado en el siglo XV, quizás por desdoblamiento con Anastasi de Persia. Les primeras referencias documentadas de su hagiografía fechan precisamente de este periodo, apareciendo inicialmente en un mapamundi espiritual realizado el 1450 por el obispo de Châlons-en-Champagne.

En Catalunya, el humanista Jeroni Pau fue el primero a mencionarlo el año 1491, seguido por Antoni Vicenç Domènec en 1602, que lo describía como "Catalán de nación [...] y natural de la ciudad de Lérida". Posteriormente, su leyenda se asentó en el imaginario colectivo y fue recogida por folcloristas como Joan Amades en su costumari.

Milagros y veneración popular

Al santo se le atribuyen varios milagros. En Lleida se dice que, mientras huía con sus compañeros, hizo brotar agua de un pozo sin cuerda invocando la ayuda divina. En Badalona, es célebre el milagro de 1885, cuando los vecinos de la calle del Pincel fueron salvados de una epidemia de cólera después de invocar su protección, hecho que llevó a renombrar la calle con el nombre del santo.

También se habla de un almendro milagroso que creció sobre el lugar donde supuestamente fue enterrado, las almendras del cual tenían la parte interior del caparazón teñido de rojo, como si fuera sangre.

Fiestas y celebraciones actuales

Tanto Lleida como Badalona celebran con gran entusiasmo la festividad del santo el día 11 de mayo. En Lleida constituye la Fiesta Mayor de la ciudad, con una ofrenda floral, un oficio solemne en la catedral y una procesión donde participan numerosas entidades y elementos del séquito popular como el Marraco, gigantes y cabezudos.

En Badalona, aunque la Fiesta Mayor oficial es la Virgen de Agosto, las Fiestas de Mayo centradas en Sant Anastasi han ganado mucha importancia.

Iconográficamente, san Anastasi es representado como un soldado romano llevando una espada y una palma que simboliza su martirio, o bien una cruz como signo de su fe cristiana.