Actividades y puertas abiertas en doce museos de toda Lleida

La Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, que reúne a una docena de equipamientos culturales, organizará el próximo sábado y domingo actividades gratuitas y puertas abiertas con ocasión del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada año el 18 de mayo. Representantes de los museos leridanos presentaron ayer esta cita en un acto en el Museu Hidroelèctric de Capdella, en la Vall Fosca (Pallars Jussà). El lema de este año, “El futuro de los museos en comunidades en cambio constante”, pone el foco en su papel transformador en un mundo sometido a profundos cambios sociales, tecnológicos y mediombientales. Así, algunos centros han organizado actividades que pretenden, precisamente, mostrar cómo la investigación aporta nuevos conocimiento y nuevas miradas sobre sus respectivas colecciones, como el Museu de la Conca Dellà, el dera Val d’Aran, el de Cervera o el de Capdella.

Las exposiciones temporales también tendrán protagonismo, por ejemplo, con la inauguración en el Museu de la Noguera de Tamis/Tamiz, de Patricia Dauder, que sitúa en un mismo espacio objetos y fragmentos de la época andalusí y la obra contemporánea de esta artista.

Entre las actividades, destacan las visitas guiadas, alguna teatralizada como la del Museu de Capdella, y otras también singulares como la de ‘rincones escondidos’ de la Catedral organizada por el Diocesà de La Seu d’Urgell.

Museos como el Morera, el de Lleida, el de Cervera o el de la Noguera han preparado sesiones especiales el sábado en la Nit dels Museus, mientras que todos los doce equipamientos presentan en las redes sociales objetos de sus colecciones que muestran los cambios sociales.

Objetos con historia del Col·legi Episcopal

El Museu de Lleida inauguró ayer la muestra temporal Quan els objectes es converteixen en història, fruto del trabajo desarrollado por alumnos de 4º de ESO del Col·legi Episcopal de Lleida a partir de la exposición Una altra història, que se exhibió en el museo el año pasado. Desde ropa a juegos, cartas o libros, cada objeto esconde detrás un recuerdo y una pequeña historia familiar.