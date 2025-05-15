Conciertos de Roger Mas en Solsona, Lleida y La Granadella

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Roger Mas y la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona están presentando su nuevo espectáculo, una colaboración que fusiona la voz del cantautor de Solsona con la sonoridad única de una de las cobles más prestigiosas de Catalunya. Este proyecto, titulado Vol. 2, es la continuación de su aclamado trabajo conjunto de hace 14 años, en 2011, y ofrece un viaje musical por canciones en italiano, francés, serbio, castellano, vasco, gallego y catalán, incluyendo piezas inéditas y nuevas versiones de temas emblemáticos de la discografía de Mas.

El próximo concierto tendrá lugar el sábado en el Teatre Tarragona, mientras que la gira de Roger Mas y la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona continuará el 20 de junio en el Teatre Comarcal de Solsona, donde ha previsto dos sesiones. También hará parada el 24 de agosto en La Granadella y el 17 de octubre, actuará en el Auditori Enric Granados de Lleida.