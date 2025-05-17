El patio del Museo Morera más psicodélico

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El espectacular patio central del Morera, que conecta verticalmente las cinco plantas del nuevo edificio del museo en la rambla Ferran de Lleida, se ha convertido en un no menos espectacular ‘calidoscopio’ gigante. El Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida estrenará hoy la instalación Psycoflage, una ‘fantasía psicodélica’ a partir de una veintena de esculturas hinchables que interaccionan con el visitante. Se trata de una de las singulares propuestas del Morera con ocasión de la celebración este fin de semana del Día Internacional de los Museos, con puertas abiertas y actividades que ya arrancaron ayer en el Museu Catedral de La Seu d’Urgell y en el Museu de la Noguera y que seguirán hoy y mañana en una docena de equipamientos culturales de Ponent.

Psycoflage es una instalación de la artista barcelonesa Mónica Rikic –Premi Nacional de Cultura de la Generalitat en 2021–, que estudia enfoques alternativos a las nuevas tecnologías. “Es una pieza contemplativa, en la que unas cámaras detectan el movimiento del visitante, a partir del cual los globos reaccionan de forma muy sutil, con cambios de color y de ‘respiración’, efectos que se consiguen con pequeños ventiladores y luces en su interior”, explicó ayer la artista. Otro de los espacios del museo, el Atri, junto al vestíbulo de entrada, estrenará arte digital generativo de la mano de la también barcelonesa Anna Carreras, programadora creativa y artista digital. “Trabajo en la artesanía del código y los algoritmos para explicar y cuestionar cosas en lugar de simplemente consumirlas”, explicó sobre Bancals y Arrels, dos piezas de arte digital que podrán verse hasta el 19 de octubre.

Por otro lado, una docena de personas participaron ayer en La Seu d’Urgell en la visita guiada Els racons amagats de la Catedral, en la que pudieron recorrer espacios del edificio como las torres. La actividad se repetirá hoy sábado a las 10.00 y 12.00 horas. Asimismo, el Museu de la Noguera tenía previsto inaugurar ayer la instalación Tamís/Tamiz, de la artista Patrícia Dauder.

‘Psycoflage’, comunicación lúdica entre humanos y máquinas

Mónica Rikic explicó que el montaje escultórico gigante Psycoflage, con globos de tela decorados, plantea “una forma alternativa de relacionarnos con la tecnología, de una forma muy tranquila”. Su sistema interactivo permite que los globos sean sensibles a la presencia del visitante, ya sea caminando por debajo o tumbados sobre unos bufs para mirar hacia arriba, creando así una comunicación lúdica entre humanos y máquinas. Esta nueva propuesta artística estará instalada hasta enero.