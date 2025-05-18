Lagravera Fest llena su aforo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Música, vinos y gastronomía con productos de proximidad, una combinación insuperable que puso el cartel de completo ayer en la cuarta edición de Lagravera Fest, el certamen en plena Vinya Núria de Algerri, impulsado por la bodega Lagravera de Alfarràs con el apoyo del Institut d’Estudis Ilerdencs. Pilar Salillas, directora general de la empresa vinícola, destacó que a media tarde ya se habían vendido 550 entradas de las 600 disponibles, confiando así que en unas horas colgarían el cartel de completo. Salillas afirmó que “un programa variado de actividades y conciertos, la amplia gama de vinos biodinámicos de la bodega, la gastronomía de proximidad y un horario que, ante la buena previsión meteorológica, se alargó hace unos días hasta medianoche con un nuevo grupo musical, han facilitado el incremento de público y el éxito de la fiesta”. Cabe recordar que el año pasado, la lluvia y el mal tiempo obligaron a trasladar las actividades al pabellón polideportivo de Alfarràs.

Al mediodía, la compañía La Cremallera Teatre fue la encargada de amenizar la apertura del festival con un espectáculo itinerante para el público familiar que incluyó pasacalles, bailes y mucha diversión.

La música en directo en el innovador escenario de 360º estrenado este año arrancó a primera hora de la tarde con Bru Music, el proyecto de pop intimista de la compositora y cantante leridana Berta Saura; a la que siguió la aranesa Alidé Sans, con los temas de su último álbum, Arraïtz. El dj de Badalona Luis Le Nuit completó la tarde, antes de la prevista actuación nocturna de la banda Family 4. La jornada también contó con degustaciones de vinos y aceites y restauración con productos Km. 0.