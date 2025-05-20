La historia de la imprenta, en la Nit dels Museus

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Sala Temàtica d’Arts Gràfiques de la Diputación de Lleida recibió a más de 40 personas el pasado sábado con motivo de la Nit dels Museus. Las visitas estuvieron conducidas por el impresor y tipógrafo Dionís Gutiérrez y los trabajadores del Servei d’Arts Gràfiques, Araceli Coll y Jordi Solé. Los visitantes se dividieron en tres turnos heterogéneos y descubrieron las diferentes técnicas de impresión utilizadas desde la invención de la imprenta hasta la actualidad, es decir, desde la tipografía y las prensas, hasta el sistema de impresión actual. En total, los once equipamientos y museos de la ciudad de Lleida que participaron en la Nit dels Museus reunieron a más de 5.000 visitantes el sábado.