‘Skan-Dolls’, una crítica social con acento leridano

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Las actrices leridanas Júlia Jimor y Helena de Ángeles, fundadoras de La Puta del Poble, presentan su debut escénico como compañía independiente el jueves 29 de mayo (20.00) en la sala Maremar de Barcelona. Su obra Skan-Dolls mezcla teatro físico, performance, música, drag y cultura rave, y llega tras nueve meses de trabajo creativo en residencia artística en el mismo espacio donde estrenarán. Ambas intérpretes, formadas en el Aula Municipal de Teatre de Lleida, aseguran que “queríamos hacer algo que fuera creativo y liberador, y nada te lo permite más que un proyecto propio. Está siendo una experiencia increíble”. Skan-Dolls está protagonizada por dos muñecas defectuosas que escapan de la fábrica donde fueron creadas para idear su propio universo alternativo, cuestionando la feminidad normativa, pero que “acabarán chocando con la realidad del mundo exterior”, explican las actrices. El pase del día 29 es gratuito y se debe reservar previamente en la web www.casadelrellotge.inscripcionscc.com.