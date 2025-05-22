Diez minutos de aplausos en Cannes para Carla Simón

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Tras el éxito en la Berlinale con Alcarràs, Carla Simón desfiló ayer por la alfombra roja del festival de Cannes con su nuevo largometraje, Romería. La cinta, que irrumpió en la carrera por la Palma de Oro del certamen cinematográfico más prestigioso del mundo, cierra la trilogía autobiográfica –que arrancó con Estiu 1993– de la directora barcelonesa, que continúa explorando sus raíces. Ahora se ha servido del dietario de su madre biológica para reconstruir la vida de la familia paterna de Galicia. Simón explicó que Romería es un film “con muchos más riesgos”, que quiere recordar a una generación –la de sus padres– educada en una sociedad reprimida y conservadora que “rompió con todo”. “Quería hablar de ello evitando tanto el juicio como el romanticismo”, confesó. Tras la proyección, por la tarde en el Grand Théâtre Lumière, con la presencia de Carla Simón, el film recibió una ovación de más de diez minutos por parte del público asistente. Por otro lado, el festival reconoció con un premio la carrera de Kevin Spacey, alejado del cine tras acusaciones y demandas de agresión sexual.