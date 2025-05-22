“Estoy en deuda con la UdL, que también es mi universidad”

El filósofo y teólogo leridano Pere Lluís Font (Pujalt, Pallars Sobirà, 1934), galardonado en marzo con el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, visitó ayer la Universitat de Lleida, con la que “me siento en deuda”. Font recibió un pequeño homenaje con ocasión de la presentación de un número monográfico de la histórica revista Qüestions de vida cristiana dedicado a su figura y obra. Recién cumplidos los 91 años, Font recordó cómo “hace medio siglo me enviaron desde la UAB a dar clases de Filosofía Lleida. Las agrupaba los viernes y, al final, me quedaba de charla con alumnos a veces hasta medianoche. Llegaba de vuelta a casa de madrugada..., ¡si aquel año no me costó el divorcio...!”. Pero la deuda con la UdL “también es porque el rector Joan Viñas me hizo doctor Honoris Causa en 2005”. Por todo ello, Font aseguró que “la Universitat de Lleida también es mi universidad”.

El Premi d’Honor de les Lletres fue el protagonista en el Saló Víctor Siurana de la presentación del Quadern monográfico editado por la Fundació Joan Maragall, en un acto con el presidente de esta institución, Jaume Angelat; el director del Irel, Institut Superior de Ciències Religioses del obispado de Lleida, Josep Maria Forné; y el vicerrector de Cultura de la UdL, Joan J. Busqueta.

Font aseguró a SEGRE que recibir el premio literario fue “una sorpresa total, algo que ni habría soñado”. De hecho, comentó que “cuando me llamó Xavier Antich [presidente de Òmnium] me quedé sin palabras, no sabía ni qué decir”. El escritor, que recibirá este reconocimiento literario el 2 de junio en el Palau de la Música, señaló que “estos premios siempre tienen algo de aleatorio porque afortunadamente hay muchos candidatos buenos..., y ahora me ha tocado a mí”.

Intelectual católico de referencia, Font comentó que “los cristianos bien convencidos y comprometidos siempre han sido una minoría, por lo que yo no sería pesimista ante la situación actual”. Sobre el nuevo papa León XIV afirmó que “cuenta con mucho ases a su favor: un cierto contrapeso a Trump, su contacto en Perú con la realidad más cruda y conoce muy bien la curia vaticana, que no podrá hacer con él lo que quiera”.

Aunque reconoció que “los años pesan”, sigue muy activo y en breve publicará el libro La filosofia al natural, coeditado por la UdL y la UB, “filosofía sin maquillaje, sin retórica”.