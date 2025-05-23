Fallece el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado a los 81 años

Publicado por efe Creado: Actualizado:

El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado falleció este viernes a los 81 años, anunciaron la Academia de Bellas Artes de Francia y el Terra Institute, fundado por él mismo. "Con inmenso pesar comunicamos el fallecimiento de Sebastião Salgado, nuestro fundador, maestro y eterno inspirador", indicó Terra Institute en un mensaje en Instagram. La Academia, por su parte, anunció con "inmensa tristeza" el fallecimiento de Salgado, uno de sus miembros desde 2014.

Nacido en el estado brasileño de Minas Gerais en 1944, Salgado se hizo mundialmente famoso por su cobertura en blanco y negro de conflictos y de algunos de los principales dramas que afectan a la humanidad, como la emigración, la pobreza o la destrucción del medio ambiente.

Un reportaje suyo sobre las condiciones de vida de los 'garimpeiros', mineros de oro que actúan ilegalmente en Brasil, dio la vuelta al mundo en 1987.

"Sebastião fue mucho más que uno de los mayores fotógrafos de nuestro tiempo (...) Sembró esperanza donde había devastación y dio vida a la creencia de que la reparación ambiental es también un profundo acto de amor por la Humanidad", señaló Terra Institute. "Su lente reveló el mundo y sus contradicciones; su vida, el poder de la acción transformativa", añadió. Salgado logró algunos de los principales premios mundiales, como el Príncipe de Asturias de las Artes (1998), el galardón de honor de los Sony World Photography Awards(2024), o el premio Rey de España de Periodismo (1988).