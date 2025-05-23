Las brujas del Pirineo se ‘exhiben’ en Cannes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El cortometraje Per bruixa i metzinera, del cineasta andorrano Marc Camardons –con raíces familiares en Oliana y Ogern–, se ha proyectado esta semana en el festival de Cannes, seleccionado en la sección Le Cinef. Se trata del trabajo final de máster en la Escac, de 24 minutos y rodado en catalán, en el que Camardons habla de las leyendas sobre brujas del Pirineo. Con un rodaje durante diez días por valles a caballo entre el Alt Urgell y el Solsonès, el film recrea una atmósfera fantástica e inquietante, arraigada a la memoria rural. La cinta pone el foco en “las tradiciones familiares, la memoria rural y la reinterpretación del pasado colectivo con las leyendas populares del Pirineo como telón de fondo”, explicó Camardons. El corto cuenta con dos protagonistas, que son actrices profesionales, mientras que el resto del reparto son gente de los pueblos.