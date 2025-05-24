Simón y Laxe, en busca de la Palma de Oro en Cannes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Tras once intesos días de cine, 22 películas aspiran a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, cuyo palmarés se conocerá hoy. Entre ellas se encuentran Romería, de la cinesta catalana Carla Simón, y Sirat, de Oliver Laxe. Compiten con títulos como Resurrection, del chino Bi Gan, Sentimental Value, del noruego Joachim Trier, y O agente especial, del brasileño Kleber Mendonça Filho. No es una edición en la que una película haya concitado el acuerdo de la crítica, con parte apostando fuerte por Resurrection, filme que también ha provocado una fuerte oposición y que es una historia muy compleja para suscitar el consenso del jurado.

La actriz francesa Juliette Binoche es la presidenta del jurado, en el que también están sus colegas Halle Berry, Jeremy Strong y Alba Rohrwacher; los directores Hong Sangsoo, Carlos Reygadas, Dieudo Hamadi y Payal Kapadia, y la escritora Leïla Slimani. Son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo para anunciar hoy un palmarés en el que la mayor recompensa es la Palma de Oro, que en la última edición fue para Anora de Sean Baker.

En la jornada de ayer también irrumpió con fuerza Un simple accident, un filme muy político, con una fuerte carga de violencia contenido y que ha permitido ver por primera vez en 15 años al realizador iraní Jafar Panahi en el festival tras haber estado encarcelado.