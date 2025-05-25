El CAEM cumple 25 años, referente internacional en estudios técnicos e históricos de pinturas artísticas

Unas salas repletas de instrumental científico, ordenadores, cámaras fotográficas y frascos de cristal con materiales de diferentes colores, entre investigadores con batas blancas. Podría ser sinónimo de un laboratorio químico, pero aquí no examinan cobayas sino obras de arte, muchas de ellas con un alto valor de mercado. Es el Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida, que este 2025 cumple un cuarto de siglo de trayectoria profesional consolidado ya como un referente internacional. “Acabamos de recibir desde Canadá un óleo del siglo XIX, pero el propietario piensa que se trata de una pintura más antigua”, explicó esta semana la directora del centro, María Antonia Argelich. La autentificación y valoración de obras de arte son dos de las principales labores del CAEM desde que el año 2000 nació este servicio abierto sobre todo de cara a coleccionistas. El catedrático de Historia del Arte Ximo Company, profesor emérito de la UdL, puso en marcha el centro y lo dirigió hasta hace casi tres años, cuando tras jubilarse le relevó en la dirección la doctora Argelich, nacida en Venezuela de padre leridano, originario de Tàrrega. Ella emprendió el camino de ‘vuelta’ hace más de dos décadas y ha visto cómo ha crecido el CAEM, desde la pequeña zona que ocupaba al principio en unos bajos del edificio del Rectorado, en la rambla Aragó, hasta las modernas instalaciones de las que dispone desde el año 2010 en el turó de Gardeny, en el Parc Agrobiotech Lleida. “Hace dos años incluso viajamos a Nueva York para examinar un cuadro”, reveló la directora del centro como muestra del reconocimiento internacional de este servicio de investigación casi único. “Sí que existen bastantes centros y laboratorios que ofrecen análisis técnicos de obras de arte, pero nosotros incluimos también un completo estudio histórico-artístico de cada pieza y esto es lo que nos convierte en singulares”, aseguró Argelich.

En estos 25 años han pasado por las manos del equipo del CAEM cerca de 400 pinturas para su análisis con unas técnicas más innovadoras, a través de fotografías en alta resolución en cuatro rangos del espectro lumínico, desde el visible (con macro y microfotografía) hasta rayos X, ultravioletas e infrarrojos. Todo para descubrir y, sobre todo, certificar la autoría artística del lienzo o también refutarla. Uno de los últimos trabajos recién finalizados lo acaban de dar a conocer: una pintura de finales del siglo XVI con la representación de San Francisco que, sin lugar a dudas, es del Greco. “La figura central fue ejecutada por el pintor de origen cretense, mientras que hay zonas del cuadro que las completaron en su taller”, afirmó Marc Borràs, del equipo investigador. El análisis del lienzo lo encargó una nieta del arquitecto e historiador del arte Josep Gudiol (1904-1985), personaje que durante la Guerra Civil salvó de la destrucción obras como las pinturas murales de Sijena, que se conservan en el MNAC de Barcelona y que también reclaman desde Aragón.

“Tenemos una gran responsabilidad a la hora de autentificar una pieza, hay que demostrar muy bien su autoría o no; es como un asesinato, no te puedes equivocar de autor”, sentenció con una sonrisa Argelich.

Goyas y ‘no Goyas’ lideran el ranking de artistas analizados

“¡Mucha gente se piensa que tiene un Goya en casa!”, exclamó la directora del CAEM. Y es que el artista aragonés encabeza la lista de obras de arte que han pasado por el centro leridano en estos 25 años, ya sea para confirmar su autoría como también para refutarla. “Los ‘no Goya’ también han sido de los que más hemos estudiado”, añadió Argelich. “Nuestra máxima satisfacción es identificar al autor de una obra, aunque no sea el que el propietario pensaba”, comentó, recordando “la frustración que supone a los clientes los resultados negativos, y que encima tienen que pagar por esta mala noticia”. Aunque para satisfacción, “los muchos investigadores y estudiantes de doctorado que han pasado por el CAEM y que han contribuido a perfeccionar este servicio”.