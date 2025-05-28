El presidente de Aragón celebra la sentencia sobre las pinturas murales: "Siento una inmensa satisfacción"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en una imagen de archivo, durante una rueda de prensa en el monasterio de Sijena.Oriol Bosch / ACN

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo, que ordena al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) devolver las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Santa María de Sijena a su lugar de origen. "Siento una inmensa satisfacción que se verá culminada cuando podamos contemplar las pinturas en su emplazamiento original", ha expresado.

En una publicación en la red social 'X' –antes 'Twitter'–, el presidente aragonés ha recordado que fue el gobierno de la 'popular' Luisa Fernando Rudi el que inició el proceso judicial para recuperar las pinturas de la sala capitular.

En palabras de Azcón, la resolución del Supremo "zanja categóricamente el litigio a favor de los aragoneses y la integridad de su patrimonio cultural".