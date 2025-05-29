El Último de la Fila añade tres nuevos conciertos a su gira de reencuentro

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La mítica banda El Último de la Fila ha decidido ampliar su esperada gira de retorno con tres nuevos conciertos en Barcelona, Valencia y Bilbao. Manolo García y Quimi Portet actuarán el 7 de mayo en la capital catalana, el 5 de junio en Bilbao y el 9 de julio en Valencia, como respuesta a la venta inmediata de todas las entradas para los primeros conciertos anunciados. Las localidades para estas nuevas fechas se pondrán a la venta este viernes 30 de mayo, mientras que las de Madrid estarán disponibles a partir del lunes 16 de junio.

Los dos emblemáticos integrantes del grupo revelaron esta semana los primeros detalles de su gira de retorno prevista para 2026. Durante los conciertos, el dúo se centrará exclusivamente en el repertorio de El Último de la Fila y de sus grupos predecesores, Los Burros i Los Rápidos, dejando de lado los temas de sus carreras en solitario. La intención de los músicos es ofrecer un espacio "de recreo" para el público, interpretando las canciones tal como las tocaban hace casi tres décadas.

Un retorno sin experimentaciones

García y Portet han dejado claro que no pretenden "resucitar perennemente" al grupo, sino ofrecer una serie de conciertos de reencuentro con sus seguidores. Los músicos han destacado que interpretarán los temas en su formato original, sin experimentaciones ni modificaciones respeto a como sonaban en la época dorada de la formación. Para garantizar la calidad de los directos, el dúo tiene previsto dedicar un mes entero a ensayar antes del primer concierto, que tendrá lugar el 25 de abril en Fuengirola, dando así el pistoletazo de salida a una de las giras más esperadas del panorama musical.