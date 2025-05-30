La carpa del circo Nilak, en Àger del 6 al 15 de junio

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Àger acogerá del 6 al 15 de junio la carpa Nilak, un proyecto de artes circenses, de danza y teatro que apuesta por descentralizar estas actividades de propuestas en vivo desde los grandes núcleos urbanos al ámbito rural. Después de colaborar con el festival Llavors de Balaguer los años 2020 y 2021, el proyecto Nilak se estrenó en noviembre de 2021 en Vilalba dels Arcs (Terra Alta), antes de plantar la carpa circense los años siguientes en la Conca de Barberà, la Alta Ribagorça (Vilaller) y el Pallars Sobirà (el pasado octubre en Rialp). Con el apoyo de la diputación de Lleida, el Institut d’Estudis Ilerdencs acogió ayer la presentación de esta nueva edición, en un acto con la vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach; el concejal de Cultura de Àger, David Guiu, y un miembro de Nilak, Oriol Escursell. Así, Àger acogerá actuaciones, creaciones y talleres de circo, danza y teatro, con propuestas para todos los públicos. Compañías como Manel Rosés, If Circus, La Baldufa y La Mula (en un preestreno del Festival Grec) serán algunas de las que visitarán este municipio de la Noguera, en un cartel de actividades en el que también colaborarán entidades locales, con visitas guiadas, presentación de las revistas La Cabanera y La rara, observación astronómica, juegos en la plaza, vermut-concierto y una creación comunitaria con vecinos.