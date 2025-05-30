Libro de artista con xilografías del leridano Jordi Jové

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Museu Picasso de Barcelona acogerá el próximo martes (19.00 h) la presentación de un libro de artista con xilografías del artista leridano Jordi Jové (Seròs, 1961). El volumen, de edición limitada, firmado y numerado, lleva por título Bhreg, que es la raíz lingüística indoeuropea de la palabra francesa bricoleur, “hábil con las manos”. La obra reúne siete xilografías de gran formato de Jové, acompañadas de tres poemas originales en catalán del poeta, ensayista y crítico de arte barcelonés Vicenç Altaió (y traducidos al castellano, francés e inglés).

La xilografía es una técnica de grabado en madera que se utiliza para crear imágenes y textos en relieve, que luego se imprimen sobre un soporte como el papel. Jové ha creado así siete imágenes de iconos propios y referentes y Altaió las ha interpretado con palabras en un ejercicio artístico en el que ambos autores ‘interrogan’ las obras pictóricas con la voluntad de profundizar en un mundo de universos desconocidos.

Jové y Altaió presentarán este libro de artista acompañados por Teresa Blanch, historiadora del arte, comisaria de exposiciones y exdecana de la facultad de Bellas Artes de la UB; y Rocío Santacruz, galerista y editora, fundadora y directora de ArtsLibris.