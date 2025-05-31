Los artistas Bresolí y Fajardo exponen en el Espai Cavallers

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El leridano Jordi Bresolí (1980) y el barcelonés Pep Fajardo (1961) inauguraron ayer en la galería Espai Cavallers de Lleida la exposición conjunta Geometria i Ànima. Las obras de ambos artistas, de producción reciente, exploran la fuerza simbólica de la geometría como medio de conexión entre el espacio físico y el espiritual, entre la forma y la esencia, además de la exploración de materiales. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 28 de junio.