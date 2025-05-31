Misas del siglo XVI con el Ensemble Cristóbal de Morales, en Sant Llorenç

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La iglesia de Sant Llorenç de Lleida acogió anoche un concierto del Ensemble Cristóbal de Morales en el que interpretaron el disco Mille Regretz, la nueva grabación de misas del libro del maestro de capilla del siglo XVI Cristóbal de Morales que conserva el Museu de Lleida, en un proyecto junto a la Fundació Horitzons 2050. Mañana (18.00) ofrecerán también este concierto en Sant Pere de Madrona, en Riner, en el marco del festival Espurnes Barroques.