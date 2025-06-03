Pere Lluís Font reivindica la lengua y la nación catalana

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El filósofo y teólogo leridano Pere Lluís Font (Pujalt, Pallars Sobirà, 1934) recibió ayer el 57 Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que le otorgó Òmnium Cultural el pasado marzo. En una gala en un abarrotado Palau de la Música Catalana, Font puso el acento de su discurso en la importancia de la lengua y la nación catalana. El galardonado remarcó que es “una manera de ver el mundo” y que “despunta la personalidad de sus hablantes”, por eso pidió que se refuerce el catalán con la “máxima eficiencia” para remontar “la caída del uso social”. Font dudó de que pueda haber personas perfectamente bilingües, pero se mostró convencido de que “no hay pueblos bilingües”, sino monolingües, aunque conviene ser políglotas, añadiendo que “quien solo conoce su lengua, no conoce ni la suya”. En clave personal, Font aseguró que “siempre me ha gustado presentarme como un payés del Pallars, que cambió el oficio de arar la tierra por enseñar filosofía, otra manera de labrar el espíritu”. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, celebró la labor del galardonado y aprovechó para reclamar que se deje de reducir las horas de filosofía en la enseñanza. Al actos asistieron el President Illa y los ex Aragonès, Mas y Pujol, además del ya emérito obispo de La Seu Joan-Enric Vives.