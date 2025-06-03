Rull apoya al MNAC y reclama agotar las vías legales para evitar el traslado de las pinturas de Sixena

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha visitado este martes por la tarde las pinturas murales de Sixena con la voluntad de trasladar "todo el apoyo" al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ante la "presión" originada por la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a su retorno. Después de visitar la sala, acompañado del presidente de la fundación del museo, Joan Oliveras, el presidente de la cámara ha asegurado que "hay que agotar todas las vías judiciales" para impedir un traslado que comportaría "un riesgo grave de estropear este patrimonio universal". En este sentido, Rull ha subrayado que se tienen que priorizar criterios técnicos y científicos", un mensaje que también ha enviado al gobierno de Aragón.

En una atención a los medios desde la misma sala de Sixena del MNAC, el presidente del Parlament ha explicado que ya tenía prevista la visita durante su primer año de mandato, pero que la sentencia del Tribunal Supremo la ha acelerado. En este contexto, ha expresado el "apoyo y reconocimiento" al museo y a sus trabajadores, que hacen un "trabajo extraordinario de conservación y preservación de un patrimonio universal". Ha lamentado que el caso está "muy politizado, en el peor sentido del término".

Con respecto al litigio, Josep Rull ha dicho que no se trata de una cuestión de "titularidades", sino de preservación del patrimonio. "Se tienen que priorizar criterios técnicos y científicos por encima de cualquier otra circunstancia a la hora de ejecutar esta sentencia, que ignora los informes unánimes que advierten que hay un riesgo grave de estropear este patrimonio si se traslada en los términos que plantea el Supremo", ha insistido.

Por eso, el presidente de la cámara ha dicho que "corresponde agotar todas las vías legales para defender este patrimonio universal". Preguntado sobre qué mensaje transmitiría al gobierno aragonés, Rull se ha remitido a la "unanimidad de los informes" que no puede ignorar.

El presidente del Parlament también ha avisado de que no puede haber "criterios diferentes" según la ubicación de las obras. Ha puesto como ejemplo a la Dama de Elche, actualmente situada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.