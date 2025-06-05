Tàrrega pone en valor el legado judío con unas jornadas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Museu Tàrrega Urgell acoge las primeras jornadas de arqueología y patrimonio judíos de Catalunya con las que “ponemos en valor este legado a través de los estudios que se están llevando a cabo”, según el director del equipamiento cultural, Oriol Saula. Además, dijo que “se trata de un patrimonio que a veces se ha ido destruyendo por desconocimiento, como es el caso de algunas juderías” y que “en Tàrrega se ha investigado en los últimos 20 años”. Mientras, la alcaldesa, Alba Pijuan, aseguró que la capital del Urgell “es una ciudad con un legado judío de los más importantes de Catalunya” y que el objetivo es repetir las jornadas cada cuatro años. La subdirectora general de Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Paleontológico, Marina Miquel, destacó que estas jornadas “son de un interés muy especial”. Ayer se focalizaron en la investigación en torno a la necrópolis judía medieval de las Roquetes de Tàrrega y por la tarde tuvo lugar un acto en recuerdo de la figura del filólogo Jordi Casanovas. Las jornadas acabarán mañana con la presentación de un libro sobre Moixé Natan.