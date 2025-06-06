SEGRE
El cantante leridano Lian debuta con ‘En cada paso’

Su primer single se estrena hoy

Lian, en el videoclip. - EL GARITO AV

El cantante leridano Lian debuta hoy en solitario con En cada paso, su primer single, que viene acompañado de un videoclip producido por El Garito. El artista dedica esta canción a su abuelo, a quien estaba muy unido y tenía una relación cercana y especial. “Mi yayo falleció hace 6 años y nunca me llegó a escuchar cantar, pero es gracias a él que hoy en día me dedico a lo que me gusta”, la música, asegura. “Cuando nos dejó, me animé a apuntarme a clases de canto. Desde entonces, he tenido la sensación de que me acompaña en todo lo que hago”, explica el cantante, sobre el significado de la canción. Actualmente, Lian es también el vocalista del grupo de versiones de Ponent Comandants de Tros y en el pasado actuó junto a varias orquestas. Afirma que David Bisbal es su principal inspiración y, de hecho, el año pasado, compartieron una canción durante el concierto del almeriense en el Palau Sant Jordi.

