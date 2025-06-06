Fin de curso del Corrandescola, con más de 400 alumnos de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de 400 alumnos de 5º y 6º de Primaria de escuelas de Lleida participaron ayer en el Auditori en la 5ª edición del Corrandescola, el encuentro final del proyecto de canción improvisada escolar impulsado por el Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida. El objetivo principal es fomentar el uso del catalán mediante la canción improvisada, como el garrotín, una práctica que combina creatividad, expresión oral y musicalidad.