El precio del alquiler en Lleida sube un 19,4% en un año según Fotocasa

El precio la vivienda de alquiler en Catalunya subió un 18% interanual en mayo, superando por primera vez los 20 euros/m2, informa Fotocasa este lunes en un comunicado.

El precio de la vivienda en alquiler en España se ha situado en los 1.146 euros al mes de media para un piso medio de 80 metros cuadrados, lo que supone una subida del 14,9% a nivel interanual y del 3,2% en comparativa mensual, y es el segundo incremento más alto desde 2020.

En los últimos doce meses analizados por el portal inmobiliario, el precio de la vivienda ha pasado de los 12,48 euros por metro cuadrado en el mes de mayo de 2024 a los 14,33 euros de mayo de este año.

"Estamos ante un encarecimiento muy abultado que añade, de media, casi 150 euros más al mes para los inquilinos, lo que eleva aún más la barrera de acceso a la vivienda. La presión entre oferta y demanda aumenta, debido a que el alquiler sigue siendo la primera solución habitacional para los colectivos jóvenes que son quienes más interactúan con la vivienda", ha indicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Del lado de la oferta, Matos ha sostenido que el parque disponible de arrendamiento privado "se reduce de manera significativa pasándose a la venta o a otras modalidades de alquiler".

"Estos aumentos no responden a un momento puntual, sino que llevan produciéndose de forma encadenada durante tres años, lo que indica la urgencia de políticas públicas enfocadas al fomento de la oferta para evitar que esta inaccesibilidad al alquiler se cronifique", ha aseverado la portavoz del portal inmobiliario.

CATALUNYA, EL PRECIO MÁS ALTO

Por comunidades autónomas, aquellas con aumentos superiores al 10% fueron Catalunya (18%, superando por primera vez los 20 euros/m2), Castilla-La Mancha (14,1%), Madrid (13,3%), Aragón (13,1%), Región de Murcia (11%), Canarias (10,6%), Andalucía (10,3%), La Rioja (10,1%) y Comunitat Valenciana (10%).

Por detrás, se situaron Galicia (9,5%), Castilla y León (8%), Asturias (7,9%), País Vasco (6,5%), Cantabria (4,4%), Extremadura (4,4%) y Navarra (3%). Por otro lado, en Balears se produjo el segundo descenso interanual del año (-2,7%).

En lo relativo al ranking con precios superiores a los 15 euros por metro cuadrado al mes, se encontraron Madrid (21,17 euros), Catalunya (20,04 euros), Balears (18,24 euros), País Vasco (16,78 euros) y Canarias (15,07 euros).

Les siguieron Cantabria (13,73 euros), Comunitat Valenciana (13,52 euros), Navarra (11,94 euros), Andalucía (11,63 euros), Asturias (10,92 euros), Aragón (10,73 euros), Galicia (10,19 euros), Región de Murcia (10,03 euros), Castilla y León (9,68 euros), La Rioja (9,06 euros), Castilla-La Mancha (7,95 euros) y Extremadura (7,06 euros).

LA PROVINCIA CON LA MAYOR SUBIDA: ZAMORA

Entre las provincias con incrementos interanuales por encima del 10%, sobresalieron Zamora (29,8%), Palencia (24,9%), Huesca (24,4%), Lugo (19,5%), Lleida (19,4%), Teruel (18,6%), Burgos (18,1%), Toledo (16,1%), Barcelona (14,7%), Valladolid (14,4%) y Madrid (13,3%).

También figuraron Ciudad Real (12,9%), Albacete (12,8%), Valencia (12,7%), León (12,6%), Jaén (12,1%), Córdoba (11,7%), Cádiz (11,3%), Murcia (11%), A Coruña (10,9%), Santa Cruz de Tenerife (10,7%), Las Palmas (10,5%), Tarragona (10,4%) y La Rioja (10,1%).

Asimismo, las provincias más caras fueron Barcelona (21,17 euros), Madrid (21,17 euros), Guipúzcoa (18,49 euros), Balears (18,24 euros), Vizcaya (16,42 euros), Málaga (15,87 euros), Girona (15,50 euros) y Las Palmas (15,30 euros).

En cambio, las tres provincias más económicas para alquilar una vivienda fueron Jaén (6,48 euros), Ciudad Real (6,82 euros) y Badajoz (6,98 euros).

BURGOS Y TOLEDO, ALGUNAS DE LAS CAPITALES MÁS CARAS

En cuanto a las capitales de provincia, las mayores subidas se dieron en Burgos (20,3%), Toledo (17,8%), Tarragona (16,8%), Valladolid apital (13,8%), Málaga (12,7%), Jaén (12,7%), Ourense (12,2%), Las Palmas de Gran Canaria (12%), León (11,7%), Girona (11,4%), Albacete (11,3%), Murcia (10,9%), Oviedo (10,4%), Ciudad Real (10%), Zaragoza (10%) y Madrid (10%).

Respecto a las capitales que sobrepasaron los 10 euros por metro cuadrado al mes, destacaron Barcelona (22,98 euros), Madrid (22,18 euros), San Sebastián (19,62 euros), Palma (18,23 euros), Bilbao (16,60 euros), Málaga (16,36 euros), Valencia (16,10 euros), Girona (16,08 euros) y Las Palmas (15,76 euros).

Otras también fueron Santa Cruz de Tenerife (13,88 euros), Alicante (13,59 euros), Sevilla (13,47 euros), Tarragona (12,67 euros), Pamplona (12,67 euros), Vitoria (12,57 euros), Santander (12,44 euros), A Coruña capital (12,32 euros), Cádiz (12,30 euros) y Segovia (12,29 euros).

Por otro lado, la ciudad de Cuenca tuvo el precio más económico, con 7,43 euros por metro cuadrado al mes.