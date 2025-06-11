El XV Festival SimFònic hará parada en Lleida y Alguaire

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 15ª edición del Festival SimFònic se celebra este sábado a partir de las 18.00 horas con conciertos simultáneos en diferentes puntos de Catalunya y las islas Baleares. Está prevista la participación de unos 3.000 estudiantes de escuelas y entidades de música del territorio, entre ellas, la Escola d’Acordió de Lleida (que actuará en la iglesia del Castell dels Templers de Gardeny), la Escola de Música L’Intèrpret (cuyo recital tendrá lugar en La Suda de la Seu Vella) y la Escola Municipal de Música d’Alguaire (cuyos alumnos actuarán en la iglesia del Merli de este municipio del Segrià). Esta última tendrá lugar en horario especial, el mismo sábado a las 11.00 horas. El acceso a las diferentes citas es gratuito.

La artista barcelonesa Suu es la encargada de apadrinar la edición de este año del certamen y, como homenaje, los participantes del Festival SimFònic interpretarán uno de sus temas más exitosos, Tant de Bo, a partir de las 19.00 horas. El resto de actuaciones tendrán lugar en espacios tan singulares como la antigua prisión La Model de Barcelona, el Pati de Venus de Girona, la plaza de Santiago Rusiñol de Tarragona, y CaixaForum Palma de Mallorca, entre otros.