Más de 150 alumnos de 10 escuelas y centros de Lleida, en la Festa de la Música

La edición número 18 de la Festa de la Música citará en Lleida este próximo sábado a más de 150 alumnos de una decenas de escuelas y centros educativos musicales de la ciudad, que ofrecerán conciertos en plena calle de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Una semana antes del Día Internacional de la Música –que se celebra el 21 de junio, en el inicio del verano astronómico–, dos escenarios urbanos acogerán las diferentes actuaciones a lo largo de la jornada: uno en la plaza Paeria para las actuaciones más acústicas y de música clásica, y otro en la calle Pi i Margall, junto al Auditori Enric Granados, para los géneros más modernos, con instrumentos eléctricos. Aula de Sons, Bucs d’Assaig ‘El Mercat’, las escuelas Arts Musicals, Músics - Taller de Música, Orfeó Lleidatà, Pons Roselló y Centre Dalcroze; el Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida y L’Intèrpret Escola de Música i Conservatori; y La Banda Retocada-A.P.E.L. participarán en esta Festa de la Música, que ayer presentó la concejala de Cultura, Pilar Bosch, y algunos representantes de las escuelas. Bosch destacó el momento musical que vive Lleida, también con la celebración de los Anys Ricard Viñes y Lluís Virgili y este próximo sábado, además, con el Magnífic Fest.