Mequinensa abre los actos del 20 aniversario de la muerte de Jesús Moncada

El Espai Moncada, en el Museu de la Història de Mequinensa, acogió el pasado fin de semana el primero de los actos programados con motivo del 20 aniversario del fallecimiento del escritor Jesús Moncada. Una fecha elegida por Club Editor para presentar la reedición de Camí de sirga (1988), traducida a más de 20 idiomas, y que culminará con la edición de Dante S.A., obra inacabada, con el objetivo de “movilizar a nuevos lectores, especialmente a los de la generación que no han vivido con él”, apuntó Maria Bohigas, la editora y directora de Club Editor. Los escritores y filólogos Mònica Batet y Artur García Fuster –ganador de la primera edición del Premi d’Investigació Jesús Moncada, que convoca anualmente el ayuntamiento de Mequinensa– mantuvieron una conversación en torno a Camí de sirga a raíz de su participación en esta reedición, que incluye manuscritos, esquemas y encuestas hechas a vecinos, que el autor utilizó para escribir la novela. Rosa Mari Moncada, hermana del escritor, cerró el acto “celebrando esta resurrección” literaria, y narrando algunos de los episodios más personales del proceso de escritura de Camí de sirga, un anecdotario que partió del despido laboral de Moncada y su apuesta entonces por dedicarse a la escritura, decidiendo asimismo hacerlo en catalán, su lengua materna. A continuación se inauguró la exposición Mequinensa! Fotografies de Jesús Moncada, que permite descubrir la mirada del autor sobre su pueblo natal y sus gentes, que también podrá visitarse este próximo fin de semana. Mequinensa celebrará el 20 aniversario mañana viernes (19.00) en el solar de Cal Moncada, la que fue su casa en el Poble Vell, hoy bajo las aguas del embalse de Riba-roja.