La jornada familiar del Magnífic Fest pone el colofón final en una cuarta edición de récord con 22.000 espectadores

El Magnífic Fest cierra este domingo la cuarta edición alcanzando a los 22.000 espectadores. El certamen bate récords por segundo año consecutivo, con el objetivo de seguir creciendo con la incorporación de grupos internacionales en futuras ediciones. Según el director del festival, Santi Salvador, un 37% de los visitantes son de fuera de la demarcación de Lleida, hecho que "consigue descubrir el territorio a nivel social, gastronómico y cultural".

El certamen finaliza este domingo a la noche con una jornada dedicada al público familiar y las actuaciones de grupos como Els Atrapasomnis y Les Que Faltaband. Durante tres días, el certamen ha acogido una quincena de actuaciones con grandes nombres de la escena estatal como Mikel Izal, Duncan Dhu o Malmö 040.

Los conciertos de Mikel Izal, Fangoria, Duncan Dhu, Carlos Ares o Dorian fueron los más destacados, si bien artistas locales como Valdivia también hicieron vibrar al público. "Estamos muy satisfechos del desarrollo de la cuarta edición del festival y la calidad de los artistas", ha destacado al director del Magnífico Fest, Santi Salvador.

Aparte de los conciertos en el recinto de las firetes, de manera paralela también se ha celebrado el Magnífico Ciudad para acercar al núcleo urbano propuestas musicales de forma gratuita con convocatorias y conciertos a Francesc Macià, Doctora Castells y la calle Lluís Besa, concretamente en los locales Tocata y Dabuten. Esta programación ha acogido a más de 3.000 personas.

El Magnífic Fest acaba una edición de récord con el Magnífic en Familia, la propuesta de ocio familiar con actuaciones y actividades dedicadas a los niños con Els Atrapasomnis y Les Que Faltaband como cabezas de cartel. También los han acompañado a la Zona Village representaciones de Sac Espectacles y Dance Escape. El público también ha podido disfrutar de juegos y una exposición fotográfica de Rafa Ariño.

En marcha la quinta edición del festival

Ante el éxito de este año, Salvador se ha mostrado "con ganas" de seguir configurando el cartel de la próxima edición. "La quinta edición será especial. Ya tenemos cosas cerradas", ha dicho el director del festival, quién también ha destacado que se quiere apostar por la presencia de grupos internacionales. "Por ahí es donde queremos ir", ha concluido.

Asimismo, Salvador ha destacado que más de medio millar de espectadores han aprovechado de adquirir las entradas del próximo año en el marco de la campaña promocional. "Eso nos hace ser optimistas y valientes a la hora de programar", ha dicho.