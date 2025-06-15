Lleida, con mucha marcha

El Magnífic Fest de Lleida, que ayer celebró su jornada central, ha abierto la puerta en Ponent a un verano cargado de festivales de música, teatro y cine y de fiestas populares. Más de una treintena de certámenes y eventos ofrecen hasta mediados de septiembre más de medio millar de propuestas culturales para todos los públicos.

La cuarta edición del Magnífic Fest de Lleida vivió ayer la jornada central, doblando el éxito de público del viernes y anticipando el broche que supondrá hoy domingo la jornada familiar gratuita con el reclamo de Els Atrapasomnis y sus canciones para todos los públicos, además de la animación musical de Les Que Faltaband. El público que llenó el recinto de Les Firetes disfrutó de un sábado muy ‘popero’ desde el primer turno de actuaciones, con el soft-pop de Valdivia y las canciones del coruñés Carlos Ares. Ambos dieron paso a uno de los platos fuertes del festival de este año, Duncan Dhu, con el veterano Mikel Erentxun al frente. Ya de noche estaban previstos los conciertos de la banda barcelonesa Malmö 040; del pamplonés Mikel Izal, uno de los cabezas de cartel del certamen; de la cantante y actriz andaluza Zahara y del rock más alternativo de los madrileños Sexy Zebras, antes del broche de madrugada a cargo del dj. Isaac Corrales.

Desde la organización mostraron su satisfacción ante la masiva respuesta del público –el viernes se habían vendido ya más de 15.000 entradas anticipadas– y también por el buen ambiente durante el mediodía y primera hora de la tarde en el Magnífic a la Ciutat, a pesar de que las altas temperaturas no ayudaron. El Magnífic Fest, que en 2026 ‘saltará’ al fin de semana siguiente (19 al 21 de junio), se consolida así como la auténtica puerta de entrada y bienvenida al verano más lúdico en las comarcas de Lleida, que volverán a contar hasta septiembre con más de medio millar de propuestas en más de una treintena de festivales, espectáculos y actividades culturales.

Entre las principales citas, no hay que perderse el Paupaterres de Tàrrega, el Talarn Music Experience en el Pallars Jussà –que este año estrenará una sesión rockera en septiembre–, el Dansàneu y el Esbaiola’t en Les Valls d’Àneu, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, el Galacticat y el Mostremp de cine, el Monegros Desert Festival, el Festival Internacional de Música de Solsona, el Aquelarre de Cervera y la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega.