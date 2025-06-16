El a2m ofrece 5 veladas de música y teatro

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tornabous ha decidido concentrar de nuevo el festival a2m en verano. En su sexta edición ofrecerá cinco veladas entre el 27 de junio y el 25 de julio con Pere Hosta, Xènia Paez, Compañía Struc, Teatro de Dos y Joan Masdéu. La principal novedad es que antes de cada actuación se ofrecerá una actividad para dar a conocer un lugar de interés del pueblo escogido como escenario. El presidente de la asociación cultural a2m, Manel Visa, destacó que se trata de una programación con propuestas “de calidad y muy atractivas”. Visa defendió que “queremos seguir siendo un festival de pequeño formato y casero” y la entrada será, un año más, una aportación voluntaria de dos euros.

El a2m empezará el 27 de junio con el teatro cómico familiar Woof a cargo de Pere Hosta en la plaza Santa Cecília de El Tarròs. Previamente se ofrecerá una visita al Museu d’Eines Antigues del Camp. El día 3 de julio será el turno de un concierto de la cantautora de Golmés Xènia Paez en la plaza de la Torre de La Guàrdia d’Urgell. El 10 de julio actuará la Companyia Struc, que cumple 30 años, con su espectáculo de circo y magia Struc Magic Theater al Molí d’Espígol. Previamente tendrá lugar una visita guiada al yacimiento ibérico. El día 17 de julio Teatre de Dos ofrecerá la propuesta de memoria histórica El enterrador en el Espai Lluís Companys, con visita guiada previa a la exposición permanente. Y para cerrar esta sexta edición del festival a2m, el día 25 de julio habrá un concierto del cantautor Joan Masdéu en el parque del Reguer de Tornabous. Antes, Nando Farré y Joan Solà explicarán algunas de las últimas intervenciones. En este caso también se ofrecerá cena. Todas las actuaciones empezarán a las 21.00 horas.