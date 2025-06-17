El Paupaterres de Tàrrega, del 9 al 12 de julio, ha vendido más de 2.000 entradas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El festival Paupaterres de Tàrrega, que se celebrará del 9 al 12 de julio, ya ha vendido más de 2.000 entradas. En su 27 edición tiene un presupuesto de récord que asciende a 220.000 euros. Pasarán por el festival una veintena de formaciones, con Tomeu Penya –que celebra 45 años sobre los escenarios– y Amparanoia, que ofrecerán en Tàrrega su único concierto programado en Lleida. Marc Calderó y Eva Balcells, de la Associació Paupaterres, destacaron que el festival ofrece una programación “muy transversal, ecléctica y para toda la familia”. El Paupajove se consolida y se traslada el jueves al camping como una muestra de arte creada por y para los jóvenes, y el Paupakids se reformula y mantiene únicamente el concierto de El Pot Petit. De Lleida actuarán ocho bandas: Olga Zoet, Faves Tendres, Xènia Páez, Mateu Bru, dj Cala.Mitat, Tropical Mystic y Utopia. La alcaldesa, Alba Pijuan, puso en valor que “el Paupaterres es un festival organizado por vecinos de la ciudad” mientras que el concejal de Cultura, Miquel Nadal, destacó que “la programación musical de calidad lo convierte en un polo cultural del país”. Finalmente, el director del IEI, Andreu Vàzquez, indicó que es un festival “referente” que genera indústria musical.