Fin de curso musical del Conservatori en el Auditori Enric Granados

El Auditori Enric Granados acogió ayer el concierto de final de curso de la Escola de Música y Conservatori Municipal de Música de Lleida. El concejal de Juventud y Educación, Xavi Blanco, acompañado del director del Conservatori, Josep Lluís Boix, presidió la cita en la que participó el alumnado que ha finalizado sus estudios de grado profesional y en la que se pudo disfrutar de las actuaciones de las diferentes orquestas y grupos.