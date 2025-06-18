Premian a dos alumnas de la Escola de Cine de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El guion Antes de las seis, escrito por la leridana Aline López y la barcelonesa Gemma Morcillo, alumnas de la Escola Catalana de Cinema i Televisió (ECCIT) de Lleida, en Gardeny, resultó ganador de la quinta edición del certamen estatal Audi Future Stories, una iniciativa de la marca automovilística para fomentar el talento emergente del cine español. La historia, cuya trama trata sobre cómo una situación caótica puede dar lugar a una transformación personal profunda, será llevada a la gran pantalla durante este verano en un cortometraje profesional, codirigido por las dos autoras –primera pareja que gana el concurso– y el director y productor Kike Maíllo, ganador de un Goya a la dirección novel en 2011 por Eva. Se estrenará el próximo mes de septiembre en una de las secciones del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Antes de las seis destaca por su crítica al ritmo frenético de la vida adulta, en una historia que protagoniza Enrique, un ejecutivo estresado y torpe que queda atrapado en un atasco. A raíz de una inesperada experiencia, Enrique reflexiona sobre sus circunstancias, evocando un momento de libertad y conexión con el presente. “Estamos muy contentas de poder ir de la mano de Kike Maíllo y agradecidas por la gran oportunidad que nos ha brindado Audi y su equipo. Gracias por confiar en nosotras y permitirnos llevar a la realidad nuestra historia. Este proyecto representa un paso muy importante hacia nuestro sueño de ser guionistas y directoras de cine. Esperamos que también sea un gran impulso para muchas otras historias que merecen ser contadas”, apuntaron Aline López –psicóloga y profesora de la UdL– y Gemma Morcillo, en un comunicado de la organización. Ambas se conocieron en el centro educativo audiovisual leridano hace tres años y, a partir de entonces, empezaron a compartir su pasión por el cine. Actualmente están estudiando el último curso de direccion cinematográfica en la ECCIT y hace unos meses codirigieron Sopluig, un corto que está empezando ahora su recorrido en festivales.