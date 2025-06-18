Técnicos aragoneses acceden al MNAC para evaluar el estado de las pinturas de Sijena

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El gobierno de Aragón ha aceptado formar parte del grupo de trabajo de "carácter técnico" para evaluar el traslado de las pinturas murales de Sijena. Según han confirmado fuentes del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a la agencia ACN, el grupo de trabajo se ha constituido este miércoles y, por eso, técnicos aragoneses han accedido al museo para evaluar el estado de las pinturas. El gobierno de Aragón ha indicado que ha participado de la reunión de trabajo y que acepta participar del grupo siempre que se facilite un "cronograma" para comprobar que la voluntad de las diferentes administraciones, la catalana y el estatal, es que las pinturas de Sijena lleguen lo antes posible a Aragón.

Precisamente, este lunes el patronato del MNAC acordó por unanimidad pedir una incidencia de ejecución al Supremo en la cual alegará la "incapacidad técnica" del museo para trasladar las pinturas murales de Sijena "en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil ni tampoco técnicamente". El equipamiento presentó así un nuevo informe que constata la "imposibilidad" de restituir los frescos en la sala capitular del monasterio "sin ponerlos en riesgo".

Con todo, el patronato manifestó la "voluntad" de cumplir la sentencia e instó a las administraciones del consorcio a crear un grupo de trabajo "de carácter técnico" integrado "únicamente por personal especializado" y con técnicos del Aragón para evaluar los trabajos para hacerla efectiva.

De esta manera se hizo llegar al gobierno de Aragón la "invitación" de que se integrara en la comisión técnica, designando especialistas que "consideren convenientes", que trabajarían conjuntamente con los técnicos designados por el MNAC y las administraciones consorciadas, tanto el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.