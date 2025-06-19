Debate sobre las ediciones y reediciones de Jesús Moncada

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Institut d’Estudis Ilerdencs clausuró ayer el ciclo Jesús Moncada, vint anys després, con el que conmemoró el veinte aniversario de la desaparición del novelista de Mequinensa –que se cumplió el pasado viernes–, y que reivindicó su figura y obra literaria. Lo hizo con la mesa redonda Els llibres de Moncada: edicions i reedicions inexcusables, una sesión en la que intervinieron la traductora y editora Maria Bohigas (responsable de Club Editor, que acaba de publicar la reedición de Camí de sirga, la novela capital y más traducida de Moncada; junto con la escritora y filóloga Mònica Batet; el filólogo y profesor Artur García Fuster y, como moderadora, Montse Torres, miembro de la sección de Lengua y Literatura del IEI. Durante el acto, que contó con el director del IEI, Andreu Vàzquez, leyeron Jaume Belló y Alba Renyé fragmentos de la obra de Moncada. La primera de las dos jornadas dedicadas al escritor se celebró el martes bajo el título El món i la llengua de Moncada. La franja imprescindible. Los debates de ambos días pusieron sobre la mesa su vigencia y la necesidad de editarlo y reeditarlo y, sobre todo, leerlo.