Dos parroquias con historia

“Todo lo que sea divulgar el patrimonio artístico es importante; que el mayor número de personas lo descubra, lo conozca y acabe por quererlo”, explicó ayer mosén Xavier Navarro, rector de la unidad pastoral integrada por las parroquias de Sant Joan y El Carme de Lleida. De hecho, este es el objetivo principal de las Jornades del Patrimoni de estas dos iglesias, que llegan a su segunda edición después del éxito de visitantes del año pasado. Anna Maria Gaya y Antonio López, miembros de la comisión de patrimonio que impulsa estas jornadas divulgativas, presentaron el programa de esta nueva cita, junto al rector de ambos templos y al presidente de los Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González, colaborador en esta actividad promocional. De hecho, González protagonizará la primera de las dos jornadas previstas, este próximo sábado (10.00 h), con una visita guiada a la iglesia de Sant Joan y a la plaza del mismo nombre, con acceso especial a los restos del templo primitivo románico-gótico que se conservan en la sala subterránea municipal y que fue derruido en 1868 para edificar el actual edificio.

Las jornadas culminarán el sábado 5 de julio (10.00 h) en la iglesia de El Carme, con una visita guiada a cargo de la historiadora Dolors Domingo por las pinturas murales del artista leridano Josep Serrasanta (1916-1998) en la capilla del Santíssim, que se extenderá también por la iglesia de Sant Pere, la Catedral y Sant Pau, en la Mariola. Inscripciones: upcarmesantjoan@gmail.com, donativo 3€.