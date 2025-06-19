El festival de novela negra Creixell.Crims distingue la trayectoria de Pep Coll

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El festival de novela criminal en catalán Creixell.Crims, cuya cuarta edición se celebrará del 11 al 13 de julio en esta localidad del Tarragonès, distinguirá con el Premi Trajectòria del certamen al escritor pallarés Pep Coll “por ser el padre fundacional de la novela rural policíaca”, según destacaron ayer los organizadores en la presentación. Pep Coll (Pessonada, Pallars Jussà, 1949) cuenta con una quincena de novelas publicadas –además de cuentos, narrativa breve, infantil y juvenil e incluso teatro–, con títulos que se han sumergido en el género negro como L’abominable crim de l’Alsina Graells (1999), el multipremiado Dos taüts negres i dos de blancs (2013) o su último libro, Els crims de la mel (2024).

El festival informó a través de un comunicado de las palabras de agradecimiento del autor leridano. “Me hace mucha ilusión que desde un pueblo de la costa se interesen por los crímenes de montaña. Estoy muy agradecido, pues estos premios a la trayectoria, aunque te obliguen a mirar atrás, hacen más ilusión porque no te has presentado a ningún concurso”, afirmó Coll.

En la presentación del festival, con la alcaldesa de Creixell, Montserrat Muñoz, y la directora del evento, Raquel Gámez-Serrano, se recordó que los objetivos de Creixell.Crims son “fomentar la lectura de novela negra en catalán, difundir la obra de autores de género criminal y proporcionar un espacio de interacción entre autores y lectores, así como editores y otros agentes vinculados a la literatura”. Coll recibirá el reconocimiento al final del acto inaugural, el 11 de julio en el Casal Municipal. Entre los autores que participarán en los debates del día 12 figuran los leridanos Marta Alòs y Juan Cal.