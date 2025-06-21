Mercè Humedas muestra sus trabajos en Benicarló

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Tots els colors de la llum es el título de la exposición de la pintora leridana Mercè Humedas Parés (1960), que se inaugurará el próximo jueves en el Museu de la Ciutat de Benicarló (Mucbe). Después de ganar el año pasado el primer premio de la Biennal de Pintura que organiza este municipio de Castelló, Humedas llenará este verano las salas del Mucbe con su arte, coincidiendo con el 20 aniversario de la pinacoteca, hasta el 5 de agosto. Se trata de una muestra formada por una decena de obras de gran y medio formato que la pintora ha elaborado a lo largo de los últimos siete años (2018-2025). Humedas ha utilizado la técnica del óleo sobre lino para la mayoría de piezas, pero también ha incluido cuadros hechos con óleo sobre madera y óleo sobre tela.

En este caso, la luz actúa como hilo conductor ya que une todas las obras y, a su vez, guía la mirada del espectador. “La luz matiza cada cuadro y amplía mi paleta de colores, que suele ser bastante restringida”, asegura Humedas. “Siempre pinto a través de la observación directa de la realidad y la cotidianidad, que no siempre es como a mí me gustaría y, por ello, intento añadirle algo de imaginación”, explica. El paso del tiempo, la nostalgia y la naturaleza son algunas de las temáticas que abordan las obras. “En esta exposición muestro todo lo que soy yo”, afirma la artista.