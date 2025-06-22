Homenaje a la payesía en el Museu Comarcal de Cervera

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El Museu Comarcal de Cervera inauguró ayer la escultura Inèrcia-Analema en la plaza del Sindicat. Se trata de un proyecto que se inició con la apertura del Museu del Blat en la Farinera del Sindicat en 2023 con la intervención artística en dos curras cedidas por la familia de Cal Blanco de Viver de Segarra. La artista Marta Pruna esculpió dos rostros femeninos en las curras, “dotándolas de la inercia que un día las movió en la era”, explicó Marc Verdés, el comisario de la exposición del Museu del Blat.

El año pasado, el ingeniero Hamlyn Terry completó la obra con la instalación de un disco solar para trasladar al suelo el movimiento del sol. Por este motivo, en el suelo se ha instalado una pieza metálica con el dibujo de un analema, la curva en forma de infinito que traza el sol en la misma hora, al mediodía, cuando se encuentra en el punto más alto, durante un año. Según la directora del Museu, Mireia Pedro, la escultura “nos ayudará a entender el ciclo agrario tradicional de la payesía, el paso de las estaciones y a ver que no somos estáticos, sino que la tierra se mueve alrededor del sol”. Por ello, la directora avanzó que están trabajando en una propuesta didáctica que ayude a explicar el tiempo cíclico en torno a la escultura porque quieren que sea una pieza viva.