Del campus a las discotecas

De montar fiestas en casas para amigos a trabajar con artistas de talla mundial como Yung Beef y llenar un pabellón con más de 1.000 personas para la Festa Major de Lleida. Els Nens del Suc son un grupo de seis chicos nacidos en 2003: Genís Melero, Miquel Colell, Roger García, Joan Damià Espina, Christian Ibars y Roger Ruiz. Se conocieron estudiando Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la UdL y buscaron crear una comunidad con eventos alternativos a las fiestas comerciales de Lleida. Comenzaron a organizar distintos encuentros en 2022 y tras tres años y 15 eventos en diferentes discotecas de la ciudad se posicionan como una nueva corriente de la noche leridana. Genís Melero, el director musical del grupo, en declaraciones a SEGRE subraya que “nunca pensamos que esto llegaría tan lejos. Lo que empezó como seis amigos y compañeros de clase haciendo fiestas en casas está siendo una revolución en el ocio nocturno en Lleida. Parte de nuestro éxito es que, cuando empezamos con el proyecto, nuestra intención nunca fue ganar dinero sino expandir el estilo de música tan específico que a nosotros nos gusta. Todo lo hacemos de corazón, nuestra inversión para este proyecto ha sido mínima y en dos años hemos podido trabajar con artistas con más de tres millones de escuchas mensuales en Spotify, como Yung Beef, y colaborar con otras fiestas importantes en España como Sudor de Barcelona”.

A pesar de comenzar el proyecto solo planteando distintas fiestas por Lleida, el proyecto crece, planteando abrir nuevas fronteras para llegar a otras partes de España, en el mundo de la moda o gestionando las carreras de artistas emergentes de la ciudad. “Nos gusta explorar nuevos mercados. A nivel de fiestas queremos ir a ciudades como Girona o Mallorca y colaborar en el País Vasco. Además, recientemente comenzamos en la moda con unas bufandas del colectivo que triunfaron. Hoy en día estamos trabajando en una colección de ropa junto con Martín Funes, nuestro diseñador gráfico. Por último, junto con Genís, tenemos un proyecto de una agencia de management donde ya contamos con varios artistas locales”, declara Espina sobre el futuro del proyecto.

Los sellos característicos de sus fiestas son la exclusividad, que no tienen fechas fijas y la autenticidad de los eventos. Roger García, tesorero y asesor creativo, explica que “nuestra propuesta va mucho más allá, nosotros siempre hemos intentado tener nuestra propia identidad en cuanto al transcurso de la fiesta. Hemos hecho las cosas que nos apetecen y que siempre habíamos querido ver en los eventos en los que íbamos. En uno de los nuestros, nos pareció buena idea que Genís entrase a su DJ set desde el cielo y así lo hicimos, con unos arneses, una cuerda y unas alas, lo bajamos haciendo una entrada que quedará siempre grabada en nuestras retinas. También tiramos billetes con nuestras caras o llevamos una banda a tocar en vivo, entre otras cosas”.

La siguiente aparición de Els Nens del Suc será mañana en la sala Gingko de Biloba. “Agradecemos a toda nuestra comunidad y nos vemos en la próxima Suckparty”, concluye Melero.