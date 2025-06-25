El Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes empieza a sonar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Dieciocho jóvenes pianistas de trece países participarán en la 26ª edición del Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes, que arranca esta mañana (9.30) en el Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. Se trata de una convocatoria de lo más especial, ya que coincide con la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del pianista leridano. La dotación de los galardones de este año suma un total de 35.000 euros (13.000 más que en la última edición) y destaca el nuevo Premi del Públic, una grabación profesional patrocinada por SEGRE. Además, el músico y director de orquesta leridano Néstor Bayona se estrena este año como director artístico del certamen y ya aseguró que “mi aspiración y gran reto será impulsar la imagen internacional del concurso para que se conozca por toda Europa”.

En esta ocasión, los participantes, nacidos entre 1991 y 2003, provienen de países como China, Estados Unidos, Rusia o incluso Nueva Zelanda, entre otros. Por su parte, el jurado está formado por un elenco de intérpretes de élite, como el pianista sevillano Juan Pérez Floristán (quien presidirá la mesa), el surcoreano Kun-Woo Paik, la francesa Lise de la Salle y la barcelonesa Alba Ventura. Bayona se reunió ayer con ellos y con los 18 aspirantes en el Auditori.

En cuanto a eliminatoria de hoy, los pianistas se disputarán una plaza en la semifinal en dos grupos. La primera mitad lo hará por la mañana y la otra, por la tarde (15.30). Mañana será el turno de la semifinal, que también acogerá el Auditori, en un acto abierto al público. Se elegirán tres finalistas, que deberán actuar el sábado junto a la Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida por Néstor Bayona. Antes, los otros cinco semifinalistas ofrecerán un concierto el viernes en el patio del IEI.