La tercera edición del Sant Miquel de les Lletres de Lleida, con dos nuevos premios literarios

Mertxe París y Antoni Gelonch, este miércoles durante la presentación del Sant Miquel de les Lletres.Fundación Horizontes 2050 / Santi Iglesias

La semana literaria y cultural del Sant Miquel de les Lletres de Lleida concederá dos nuevos premios literarios en la tercera edición que se celebrará del 6 al 11 de octubre bajo la dirección de la librera, editora y escritora Mertxe París. Por una parte, el certamen otorgará a algún escritor o escritora catalana el premio Rosa Fabregat, y de la otra, homenajeará a algún profesional vinculado al sector literario con el premio a la Trayectoria. El Sant Miquel de les Lletres ofrecerá más de 40 actividades repartidas por toda la capital del Segrià y tiene la vocación de "crecer y consolidarse como un acontecimiento de referencia a Cataluña", según ha señalado Antoni Gelonch, presidente de la Fundació Horitzons 2050, organizadora del certamen.

La nueva directora, Mertxe París, tendrá el apoyo y el asesoramiento de profesionales del sector como los libreros Jordi Souto y Quela Fontecha; la profesora universitaria y exeditora de Pagès, Joana Soto; la escritora Montse Vendrell y la bibliotecaria Annabel Ramos.

Durante la presentación de la tercera edición, se ha confirmado que los dos nuevos galardones literarios se entregarán el sábado 11 de octubre y que la voluntad es que tengan una dimensión que vaya más allá de las comarcas de Lleida.

Los organizadores también han explicado que la próxima edición se retrasará unos días con respecto a la del año pasado con el fin de no coincidir con las fiestas de otoño, ni con el festival Musiquem Lleida.

Más de 40 actividades programadas

A estas alturas se está ultimando un programa de conferencias y mesas redondas que París ha calificado "de ambicioso" y que abrazará ámbitos como el deporte, la espiritualidad, la literatura catalana o el estado del mundo.

La tercera edición repetirá actos en escoles bressol y de primaria, y también hará a los institutos. Además, se prevén lecturas en voz alta o presentaciones en residencias, un maratón de cuentacuentos, un mercado del libro o un vermú literario.

El Sant Miquel de les Lletres también ha confirmado tres conciertos en el Espai Orfeó: el de Meritxell Gené el miércoles 8 de octubre, el de Montse Castellà el jueves día 9 y el de Pau Alabajos el sábado día 11.