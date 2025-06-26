Un cuadro de Goya se vende por 3,6 millones

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Adoración de la Cruz, cuadro de Francisco de Goya que se subastó ayer en Madrid, se vendió por el precio de salida establecido por la sala Magna-Art, 3,6 millones de euros. El lienzo, según los especialistas pintado hacia 1772-1773, antes de que el artista de Fuendetodos se instalara en Madrid, cuenta con permiso de exportación expedido por el ministerio de Cultura. Tiene casi seguro un origen aragonés, ya que especialistas lo remiten a la iglesia de Torrecilla de Valmadrid, a las afueras de Zaragoza. Hace unos años se vendía por 2,5 millones.