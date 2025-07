Oleada de solidaridad para salvar el festival Paupaterres de Tàrrega: “yo no reclamaré la entrada”

El festival Paupaterres de Tàrrega, uno de los acontecimientos culturales más estimados e históricos de Ponent, vive horas decisivas después de la cancelación forzada de la jornada del sábado por la DANA que afectó al escenario e hizo inviable continuar con los conciertos.

La Asociación Paupaterres, entidad sin ánimo de lucro responsable del festival, explicó que el futuro del proyecto peligra gravemente, ya que el seguro no cubrirá los daños a causa de un error humano en la documentación, y eso obliga a que, hoy por hoy, tendrá que pagar de su bolsillo los grupos programados como si hubieran actuado a pesar de cancelar toda la jornada por la dana, que afectó la estructura del escenario e hizo imposible mantener los conciertos con seguridad.

Sin embargo, lejos de la resignación, el festival ha recibido una respuesta colectiva ejemplar. Más de cincuenta voluntarios acudieron el sábado mismo a desmontar y limpiar las instalaciones afectadas, en un acto que la organización describe como “uno de los momentos más bonitos y emotivos” de la historia del festival. “Todo el mundo se volcó y quedó demostrado en que el Paupaterres es una gran familia”, afirmaron.

Además, usuarios han mostrado a las redes su apoyo con un mensaje claro: no reclamarán el retorno de las entradas. Con la etiqueta #JoNoReclamaré, la comunidad se empieza a movilizar para dar apoyo económico y emocional en el festival.

La entidad ha agradecido profundamente estos gestos y está trabajando con QR4events para gestionar el retorno de las entradas para quien lo desee, aunque pide paciencia y confía en que muchos harán el esfuerzo de no reclamar el importe.

El concejal de Cultura de Tàrrega, Miquel Nadal, ha mostrado el compromiso del Ayuntamiento con el festival y ha asegurado que “seguiremos apostando para que el Paupaterres sea el festival de música de Ponent”. También ha abierto la puerta a buscar ayudas de otras administraciones.

Finalmente, la organización y el consistorio estudian fórmulas para reprogramar alguno de los conciertos anulados y generar ingresos que ayuden a paliar el golpe económico.

A su vez, la editorial del Nova Tàrrega es explícita: Salvemos el Paupaterres

